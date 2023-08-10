Трендсеттерки вбачають у класичному вбранні велике поле для експериментів. Придивіться до їхніх виходів та почніть повторювати цікаві поєднання для офісних буднів.

Цікаво знати Андре Тан назвав найтрендовіші джинси 2023 року: ефектна добірка

Смугаста сорочка

Одна річ може зробити образ цікавішим. Приміряючи спідницю чи штани з жакетом спробуйте замінити білу сорочку на смугасту і побачите вражаючий ефект.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Сатинова спідниця

У сучасному світі рідко де зустрічаються офісні правила щодо одягу, тож можете сміливо одягати на роботу сатинову спідницю довжини максі. Поєднуйте її з сорочками, топами, джемперами, взуттям на плоскій підошві чи на підборах.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Балетки з колготками

Влітку колготки з балетками ми використовуємо рідко, а от восени можете сміливо приміряти такий стайлинговий лайфхак.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Тонкий шарф

Тонкий шарф, який ви накинете на шию, дозволить вам мати стильний вигляд в офісі продовж всього дня.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Солом’яна сумка

Солом’яна сумка вийшла за межі пляжу, тож тепер модниці забирають її з собою в офісні приміщення.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Багатошаровість

Влітку всі забувають про багатошаровість, а от восени цей прийом буде особливо доречний. Тим паче, що таким чином образ виглядає доволі мило.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Фактури

Навіть класичний монохромний образ можна зробити цікавішим за допомогою фактур. Зробіть сумкою головною героїнею стрітстайлу.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle

Різні стилі аксесуарів

Саме аксесуари рятують офісні образи. А одним із чудових способів внести різноманіття – це зробити мікс стилів. Поєднуйте те, що раніше здавалося несумісним – до прикладу, перлини разом з ланцюжками.



Модні образи в офіс 2023 / Фото з Elle