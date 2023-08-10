Дизайнер отмечает, что хорошие джинсы – это всегда надежная инвестиция. Они являются удобным помощником в создании стильного образа, а кроме того с джинсами можно легко менять образы.

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Андре Тан также подчеркнул, что правильные джинсы – это подходящие именно вам! Обращайте внимание на то, насколько вы в них удобно себя чувствуете, но не забывайте также об актуальности моделей

Самые актуальные джинсы 2023 года

Джинсы с низкой посадкой

"Да, это те же джинсы с низкой талией, которые еще недавно считались устаревшими. Настоящие модницы уже знают – они снова в тренде. Не бойтесь низкой посадки, она очень круто смотрится при правильном комбинировании вещей", – заявил дизайнер.



Модные джинсы 2023 / Фото с Instagram Андре Тана

Прямые джинсы

Беспроигрышная, универсальная и всегда стильная модель – это джинсы с прямыми штанинами. Это уже неизменная классика, поэтому обязательно нужно иметь такую пару в гардеробе.



Модные джинсы 2023 / Фото с Instagram Андре Тана

Мешковатые джинсы

"Дизайнеры на Неделях моды громко и прямо заявили, что джинсы скинны больше не являются трендом. Однако широкие джинсы мешковатого кроя, хоть и не новый тренд, но остаются безусловными фаворитами будущего сезона. Здесь вам и карго, и палаццо, и moms. Выбор очень большой", – рассказал дизайнер.



Модные джинсы 2023 / Фото с Instagram Андре Тана

Печворк

Джинсы в стиле "деним на деним" благодаря популярности экологических тенденций обрели новую жизнь. Многие бренды пытаются использовать неиспользованные ткани и подержанные изделия для создания новых вещей.



Модные джинсы 2023 / Фото с Instagram Андре Тана

Цветные джинсы

"Помимо традиционных оттенков джинсов – голубого, синего и серого, в новых коллекциях можно увидеть также цветной деним. Ярко, интересно и на 100% разнообразит ваши образы", – добавляет Андре Тан.



Модные джинсы 2023 / Фото с Instagram Андре Тана