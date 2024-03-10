Календарь образов на неделю: стильная подборка с понедельника по воскресенье

Весной каждой девушке хочется стильно и красиво выглядеть и порой совсем нет сил для стилизации образов и мало идей. В таком случае советуем воспользоваться уже готовыми аутфитами от украинской стилистки.

Яна Платонова поделилась несколькими, по ее мнению, стильными образами, которые бы вы смогли примерить уже в начале весны. Для того, чтобы красиво одеваться, недостаточно иметь в гардеробе все необходимые наряды. Надо еще уметь его удачно сочетать между собой.

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Вдохновляться модными образами можно повторяя аутфиты инфлюенсеров или с помощью готовых образов от стилистов. В своей подборке Яна Платонова проиллюстрировала, как можно адаптировать тренды и как собирать актуальные формулы.

К основным трендам стилист отнесла

оттенки бордо;

new look;

леопардовый принт;

жемчуг;

ретро кеды;

цилиндрические сумки;

замшевые сумки;

красные акценты;

office core.

Чтобы освежить свой весенний гардероб, добавьте к нему вещи, которые помогут ежедневно добавить интересные изюминки к своим аутфитам. Собранные офисы подойдут для офиса, прогулок или свиданий. Можете не повторять их идентично, а только черпать вдохновение и добавлять стилизацию от себя.

Стилистка создала образы на основе бомбера, светлых брюк, розового тренча, голубой сумки, бежевого брючного костюма, яркого пальто и вышиванки. Красивый образ для себя можете найти в подборке, листая ее справа.

В начале весны все активно покупают верхнюю одежду, однако чтобы не попасть в модный конфуз, советуем обратить внимание на определенные антитренды нарядов, которые смогут сделать ваш образ устаревшим.