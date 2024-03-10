Яна Платонова поділилася кількома, на її думку, стильними образами, які б ви змогли приміряти вже на початку весни. Для того, щоб красиво одягатися, не достатньо мати у гардеробі все необхідне вбрання. Треба ще вміти його вдало поєднати між собою.

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Надихатися модними образами можна повторюючи аутфіти інфлюенсерів або ж за допомогою готових образів від стилістів. У своїй добірці Яна Платонова проілюструвала, як саме можна адаптовувати тренди та як збирати актуальні формули.

До основних трендів стилістка віднесла

відтінки бордо;

new look;

леопардовий принт;

перли;

ретро кеди;

циліндричні сумки;

замшеві сумки;

червоні акценти;

office core.

Щоб освіжити свій весняний гардероб, додайте до нього речі, які допоможуть щодня додати цікаві родзинки до своїх аутфітів. Зібрані офіси підійдуть для офісу, прогулянок чи побачень. Можете не повторювати їх ідентично, а лише черпати натхнення та додавати стилізацію від себе.

Стилістка створила образи на основі бомбера, світлих штанів, рожевого тренча, блакитної сумки, бежевого штанного костюма, яскравого пальта та вишиванки. Красивий образ для себе можете віднайти в добірці, гортаючи її праворуч.

На початку весни всі активно купують верхній одяг, однак щоб не втрапити в модний конфуз, радимо звернути увагу на певні антитренди вбрання, які зможуть зробити ваш образ застарілим.