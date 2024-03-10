Яна Платонова поделилась несколькими, по ее мнению, стильными образами, которые бы вы смогли примерить уже в начале весны. Для того, чтобы красиво одеваться, недостаточно иметь в гардеробе все необходимые наряды. Надо еще уметь его удачно сочетать между собой.
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Вдохновляться модными образами можно повторяя аутфиты инфлюенсеров или с помощью готовых образов от стилистов. В своей подборке Яна Платонова проиллюстрировала, как можно адаптировать тренды и как собирать актуальные формулы.
К основным трендам стилист отнесла
- оттенки бордо;
- new look;
- леопардовый принт;
- жемчуг;
- ретро кеды;
- цилиндрические сумки;
- замшевые сумки;
- красные акценты;
- office core.
Чтобы освежить свой весенний гардероб, добавьте к нему вещи, которые помогут ежедневно добавить интересные изюминки к своим аутфитам. Собранные офисы подойдут для офиса, прогулок или свиданий. Можете не повторять их идентично, а только черпать вдохновение и добавлять стилизацию от себя.
Стилистка создала образы на основе бомбера, светлых брюк, розового тренча, голубой сумки, бежевого брючного костюма, яркого пальто и вышиванки. Красивый образ для себя можете найти в подборке, листая ее справа.
В начале весны все активно покупают верхнюю одежду, однако чтобы не попасть в модный конфуз, советуем обратить внимание на определенные антитренды нарядов, которые смогут сделать ваш образ устаревшим.