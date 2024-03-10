Каждый год звезды на красной дорожке вызывают разные эмоции: удивляют, смешат, шокируют и вдохновляют. Часть образов являются историческими, ведь их история создания является легендарной, как и знаменитости, которые надевали эти платья.

Читайте также Наделали шума: 5 самых громких скандалов за всю историю Оскара

Звезды всегда к таким громким и важным событиям привлекают стилистов, костюмеров и известных модельеров для создания роскошных платьев, о которых будут говорить еще не одно десятилетие. Уже сегодня ночью состоится 96-я церемония вручения премии Оскар, поэтому накануне знакового события расскажем о 5 выдающихся образах.

Марлен Дитрих

Наряд для Оскара 1951 года готовил для Марлен Дитрих знаменитый дизайнер Кристиан Диор. Говорят, что оба очень тщательно работали над образами и хотели поразить всех вокруг. Платье Марлен действительно вызвало безумные эмоции. Когда она вышла на сцену, чтобы вручить награду, зал взорвался овациями, а ее легендарный образ газеты обсуждали больше, чем победителей церемонии.



Легендарные образы с Оскара / Фото Elle

Одри Хепберн

Актриса была близкой подругой Юбера де Живанши, поэтому наряд на Оскар для нее готовил модельер, который мило называл Одри сестрой. В 1954 году актриса получила статуэтку за роль в фильме "Римские каникулы",

За наградой она поднималась в белом кружевном платье с цветочным узором. Журнал Time даже признал платье Одри Хепберн лучшим нарядом Оскара за все времена. В 2011 году платье продали за 132 тысячи долларов.



Легендарные образы с Оскара / Фото Getty Images

Барбра Стрейзанд

В марте 1969 года Барбра Стрейзанд появилась на церемонии Оскар в наряде от дизайнера Арнольда Скаази. Она надела брючный костюм-клеш из прозрачной черной ткани, который усеян поетками и манжетами из мужского смокинга.

Полупрозрачный наряд стал легендарным, поскольку под мощным светом софитов ткань выглядела прозрачной и стала главным воспоминанием той церемонии.



Легендарные образы с Оскара / Фото Getty Images

Шер

Модные критики считают платье Mohawk самым эффектным нарядом певицы. Наряд для нее создал кутюрье Боб Маки в 1986 году. Комплект состоял из бюстгальтера и юбки, которые были инкрустированы драгоценностями. Смелый образ дополнял головной убор с ирокезом из перьев.



Легендарные образы с Оскара / Фото Getty Images

Шэрон Стоун

Актрису впервые пригласили на Оскар в 1992 году. Тогда "Основной инстинкт" вышел на экраны за несколько дней до церемонии, поэтому платье Шэрон Стоун купила в обычном универмаге, поскольку ни один дизайнер не давал ей платье, поскольку она была неизвестной актрисой.

Но после "Основного инстинкта" ее карьера пошла вверх, поэтому уже в следующем году все дизайнеры соревновались за право одеть Шэрон в свое платье на Оскар.



Легендарные образы с Оскара / Фото Getty Images

В ночь на 11 марта зрители узнают, кто станет победителем Оскара 2024 года, а пока читайте в нашем материале, каким культовым фильмам пророчили победу на Оскаре, но они уступили другим лентам.