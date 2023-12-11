5 стильных образов на декабрь от звезд стритстайла: подборка эффектных выходов

Зима в этом году наступила по календарю, поэтому мы все уже успели вытащить из шкафа пуховики, дубленки и шубы. Иногда у нас не хватает интересных идей для образов, поэтому советуем вам обратиться за вдохновением к модным инфлюэнсерам.

Зимой наибольшее количество сложностей с выбором наряда составляет сочетание стиля и комфорта, ведь важно, чтобы нам было тепло, пишет 24 Канал. Инстаграм-модницы на своих примерах доказывают, что в холодное время можно выглядеть красиво.

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Конечно, зимний гардероб невозможно представить без теплых вещей, так что вашу главную базу должны составлять свитера, водолазки, утепленные брюки или джинсы, а также обувь и головные уборы.

Иногда сочетание классического пуховика и джинсов нам надоедает, поэтому хочется разбавить его интересными акцентами. Прежде всего позаботьтесь о верхней одежде, которая будет вас согревать в морозный день. Сейчас в тренде базовые короткие пуховики, шубы, дубленки и утепленные пальто.

Также не забывайте об обуви, в которой вам будет комфортно передвигаться. Обращайте внимание этого сезона на угги, ботинки челси и дутики. Если любите создавать образы с платьями и юбками – добавляйте обувь на каблуке.

Шуба + штаны

Когда надвигается холод, мы не можем обойтись без шубы. Кроме того, что она теплая, эта вещь в этом сезоне стала очень модной. Поэтому укороченную шубу можно охотно сочетать с базовыми штанами палаццо.

Пуховик + джинсы

Базовый пуховик можно сочетать с любым верхом и низом, впрочем, джинсы являются самой популярной вещью. Чтобы добавить образу немного изюминки, разнообразьте его благодаря шарфу и бейсболке.

Пальто + водолазка

Для элегантных выходов используйте утепленное пальто, которое сможете соединить с лонгсливами, водолазками, лосинами или юбками с добавлением сапог на каблуке.

Пуховик + трикотажные штаны

Трикотажные штаны идеально подходят к пуховикам на зимнее время. Вы можете носить их отдельно или надевать как костюм. Этот простой образ выглядит стильно и подарит комфорт.

Шуба+бейсболка

Длинная шуба – любимая зимняя одежда многих модниц. Она также является спасительницей от холода. Однако, если вы хотите создать образ в стиле стритстайла, дополняйте look кепкой, джинсами на высокой посадке и укороченным трикотажным топом.