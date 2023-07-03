Одежду разных цветов можно легко сочетать между собой, впрочем образы в одном цвете выглядят оригинальнее и интереснее, пишет 24 Канал.

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Летней классикой считается наряд в белом. Такие аутфиты отлично вписываются в летнюю эстетику. Просторные футболки, легкие платья, свободные юбки и шорты вместе с обувью и сумками создадут лаконичный и модный летний аутфит.

Черный цвет летом тоже не теряет популярности, однако с ним нужно быть аккуратным. Темный цвет сильнее притягивает солнечные лучи, поэтому часто в таком наряде может быть жарко. Если же вы любите черный цвет и не хотите от него отказываться даже летом, то советуем выбирать наряды из натуральных тканей – шелка, шифона или льна.

В этом сезоне модницы выбирают для прогулок длинные юбки длины меди, джинсовые юбки с разрезами и легкие летучие платья, позволяющие телу дышать.

На территории инстаграмм-пространства в этом году просочился розовый цвет благодаря фильму "Барби". Главная героиня Марго Робби активно примеряет на себе монохромные образы в розовом цвете, а также розовый на себе очень любит шведская модница Эмили Синдлев. Кроме того, в последние месяцы розовые платья и костюмы одевает Кейт Миддлтон.

Также в моду вернулся зелёный и все его оттенки. Инфлюэнсер Эмили Синдлев выбирает для себя зеленые худы, велосипедки и травянистый костюм. Британская модница Алисия Родди выбирает спортивный костюм в зеленом цвете, сланцы и даже сумку.

Французская инфлюэнсерша Жюли Феррери активно примеряет новый тренд сезона – полосатый принт, одевая длинное платье в паре с кардиганом. Образ она довершила соломенной шляпой и черными шлепанцами.