Лето – прекрасное время для экспериментов и интересных сочетаний. Фешионисты часто демонстрируют стильные аутфиты, которыми мы вдохновляемся для модных образов.

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У каждого из нас в гардеробе есть базовые элементы гардероба, которые часто сочетаются между собой. Как создать красивые аутфиты в стиле инфлюэнсеров читайте дальше.

Жилет + джинсы

Костюмный жилет стал одним из главных трендов лета. Сочетание с базовыми джинсами делает этот образ стильным и эффектным. Чтобы чувствовать себя комфортно, выбирайте жилет из льна. Довершайте такой look обувью и аксессуарами по своему вкусу.



Стильные образы из базовых вещей / Фото из Elle

Жакет + юбка плиссе

Такое сочетание может заменить нарядное платье на важном событие. Эльза Госк выбрала для себя приталенный жакет и длинную юбку миди. Чтобы образ был цельным и гармоничным, выдержите его в одном цвете. Шведка одела не только наряды молочного оттенка, но и обувь и сумку.



Стильные образы из базовых вещей / Фото из Elle

Палаццо + корсет

Классические брюки с рубашкой – это сочетание деловых встреч. Летом до неузнаваемости изменить настроение можно благодаря брюкам палаццо, которые хорошо сочетаются с корсетом. Обольстительный верх и строгий и сдержанный низ – идеальный баланс, благодаря которому вы будете в центре внимания.



Стильные образы из базовых вещей / Фото из Elle

Рубашка + шорты

Рубашка в сочетании с шортами – идеальное комбо. В таком виде вы будете чувствовать себя элегантно и максимально комфортно. Фешионисты выбирают этим летом рубашку в полоску и сочетают со светлыми льняными шортами.



Стильные образы из базовых вещей / Фото из Elle

Деловой верх + мини

На контрасте с белой рубашкой и черным пиджаком трендовая длина мини подходит идеально. Даже в черно-белом прочтении такой верх выглядит совсем не по-школьному.



Стильные образы из базовых вещей / Фото из Elle