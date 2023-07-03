Одяг різних кольорів можна легко поєднувати між собою, втім образи в одному кольорі виглядають оригінальніше та цікавіше, пише 24 Канал.

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Літньою класикою вважається вбрання у білому кольорі. Такі аутфіти чудово вписуються у літню естетику. Просторі футболки, легкі сукні, вільні спідниці та шорти разом із взуттям і сумками створять лаконічний та модний літній аутфіт.

Чорний колір влітку теж не втрачає популярності, однак з ним треба бути обережним. Темний колір сильніше притягає сонячне проміння, тож часто в такому вбранні може бути спекотно. Якщо ж ви любите чорний колір і не хочете від нього відмовлятися навіть влітку, то радимо обирати вбрання з натуральних тканин – шовку, шифону чи льону.

Цього сезону модниці обирають для прогулянок довгі спідниці довжини міді, джинсові спідниці з розрізами та легкі летючі сукні, які дозволяють тілу дихати.

На теренах інстаграм-простору цього року просочився рожевий колір завдяки фільму "Барбі". Головна героїня Марго Роббі активно приміряє на собі монохромні образи в рожевому кольорі, також рожевий на собі дуже любить шведська модниця Емілі Сіндлев. Окрім того, останні місяці рожеві сукні та костюми одягає Кейт Міддлтон.

Також у моду повернувся зелений та всі його відтінки. Інфлюенсерка Емілі Сіндлев обирає для себе зелене худі, велосипедки та трав’янистий костюм. Британська модниця Алісія Родді обирає спортивний костюм у зеленому кольорі, сланці та навіть сумку.

Французька інфлюенсерка Жюлі Феррері активно приміряє новий тренд сезону – смугастий принт, одягаючи довгу сукню в парі з кардиганом. Образ вона довершила солом’яним капелюхом та чорними шльопанцями.