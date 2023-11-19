Самым большим фаворитом модниц этого сезона стал коричневый цвет. Попытайтесь и вы добавить етот цвет в свой гардероб. Посмотрите, как советуют носить коричневые юбки дизайнеры.

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С замшевыми сапогами и свитером с горловиной

Замшевые сапоги представили в своих коллекциях бренды Isabel Marant, Hérmes и многие другие. Потому можете их смело комбинировать с коричневой юбкой. Такой образ будет по-настоящему выглядеть по-осеннему.



Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue

С массивными ботинками и дубленкой

Монохромность и минимализм – главный контраст на осенне-зимнем подиуме. Поэтому советуем вам выбирать коричневую юбку и совмещать со свитером в тон, добавляя дубленку верблюжьего оттенка. Эффектность такому образу придаст пара массивных ботинок.



Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue

С челси и жакетом

Такой аутфит станет идеальным балансом между повседневностью и профессионализмом. Юбку прямого кроя соедините с рубашкой на длинный рукав и клетчатым жакетом. Непринуждённости добавят ботинки челси, впрочем вы можете использовать обувь на каблуке.



Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue

С флористической блузой и сапогами на каблуке

Многие бренды обладают слабостью к флористическим принтам, поэтому время от времени добавляют их в свои образы. По примеру модели вы можете создать простой и одновременно элегантный образ на основе блузы с цветочным орнаментом, драпированной коричневой юбки и кремовых сапог на каблуке.



Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue

С рубашкой и высокими сапогами

Лучший способ ношения мини-юбки в коричневых тонах – это сочетание ее с однотонными колготками и высокими сапогами. Таким образом вы создадите иллюзию длинных ног.



Стильные образы с коричневой юбкой / Фото Vogue