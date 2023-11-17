24 Канал подготовил для вас список вариантов, как можно стильно носить угги в холодное время. Смотрите и выбирайте вариант, подходящий именно вам.
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Как носить угги, чтобы выглядеть стильно
Угги + лосины
Наиболее распространенный вариант среди модниц. Поверх лосин можно одеть длинные носки. И это будет не только тепло, но и стильно.
Угги+джинсы
Это также довольно распространенный вариант стилизации обуви. Впрочем, важно, что ууги будут удачно выглядеть в образе, если их совместить именно с широкими джинсами, к примеру, карго.
Угги + юбка
Не стоит бояться совмещать такую массивную обувь с юбками. Если одеть под угги белые носки – это придаст образу элегантности.
Угги+штаны
Угги можно очень удачно стилизовать с брюками. Что важно, штаны должны быть широкими, тогда это будет смотреться модно.
Угги + верхняя одежда
Очень гармонично будут смотреться угги с кожанками, бомберами, дубленками, пуховиками и шапками бини. Поэтому выбирайте что угодно, что вам по вкусу.
Угги – всегда в тренде
С уггами можно создать множество модных образов, поэтому смотрите дальше варианты стилизации, где каждый точно выберет что-нибудь для себя этой зимой.