24 Канал підготував для вас список варіантів, як можна стильно носити угги у холодну пору. Дивіться та обирайте варіант, який підходить саме вам.
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Як носити угги, щоб виглядати стильно
Угги + лосини
Найбільш поширений варіант серед модниць. Поверх лосин можна одягнути довгі шкарпетки. І це буде не лише тепло, а й стильно.
Угги + джинси
Це також доволі поширений варіант стилізації цього взуття. Утім, важливо, що ууги будуть виглядати вдало в образі, якщо їх поєднати саме з широкими джинсами, для прикладу, карго.
Угги + спідниця
Не варто боятися поєднувати таке масивне взуття зі спідницями. Якщо одягнути під угги білі шкарпетки – це додасть образу елегантності.
Угги + штани
Угги можна дуже вдало стилізувати зі штанами. Що важливо, штани мають бути широкими, тоді це виглядатиме модно.
Угги + верхній одяг
Дуже гармонійно виглядатимуть угги зі шкірянками, бомберами, дублянками, пуховиками та шапками біні. Тож обирайте будь-що, що вам до смаку.
Угги – завжди в тренді
З уггами можна створити безліч модних образів, тому дивіться далі варіанти стилізації, де кожен точно обере щось для себе цієї зими.