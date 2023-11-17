24 Канал підготував для вас список варіантів, як можна стильно носити угги у холодну пору. Дивіться та обирайте варіант, який підходить саме вам.

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Як носити угги, щоб виглядати стильно

Угги + лосини

Найбільш поширений варіант серед модниць. Поверх лосин можна одягнути довгі шкарпетки. І це буде не лише тепло, а й стильно.

Угги + джинси

Це також доволі поширений варіант стилізації цього взуття. Утім, важливо, що ууги будуть виглядати вдало в образі, якщо їх поєднати саме з широкими джинсами, для прикладу, карго.

Угги + спідниця

Не варто боятися поєднувати таке масивне взуття зі спідницями. Якщо одягнути під угги білі шкарпетки – це додасть образу елегантності.

Угги + штани

Угги можна дуже вдало стилізувати зі штанами. Що важливо, штани мають бути широкими, тоді це виглядатиме модно.

Угги + верхній одяг

Дуже гармонійно виглядатимуть угги зі шкірянками, бомберами, дублянками, пуховиками та шапками біні. Тож обирайте будь-що, що вам до смаку.

Угги – завжди в тренді

З уггами можна створити безліч модних образів, тому дивіться далі варіанти стилізації, де кожен точно обере щось для себе цієї зими.