Выглядеть привлекательно в этот день хочет каждая девушка, и порой нет никаких идей относительно того, как стильно и одновременно небанально стилизовать образ, пишет Fashion 24.

Обратите внимание 5 праздничных образов, которые подойдут каждой девушке на День влюбленных: самые интересные идеи

Вдохновение для своих образов – праздничных или сдержанных, советуем искать среди модных выходов мировых или украинских звезд. Чтобы вы смогли волшебно выглядеть на День Валентина, редакция собрала для вас аутфиты трендсеттерок Хейли Бибер и Кендалл Дженнер, актрисы Марго Робби и даже украинской исполнительницы Тины Кароль, которая всегда поражает элегантными выходами.

Образы на День Валентина

Черное платье

Пусть для вас не будет такое платье банальностью, поскольку это классика, которая уже очень много лет не выходит из моды. Вы можете выбрать длинное платье как у Хейли Бибер, дополнив его сверху жакетом и утепленным пальто.



Роскошный образ Хейли Бибер / Фото из инстаграма модели

Прозрачное платье

Наряды с прозрачными вставками или полностью сетчатые платья будут на пике популярности в 2024 году. Кендалл Дженнер произвела фурор появлением в нюдовом платье, которое надела поверх белья. Такое платье подойдет для смелых девушек, впрочем под низ можно примерить боди и удлиненный жакет.



Стильный образ Кендалл Дженнер / Фото из инстаграма модели

Красное платье

На День Валентина выбирайте платье в красном цвете, которое идеально впишется в эстетику праздника. Чтобы придать образу определенной элегантности, зачешите волосы в пучок или закрепите крабиком, как это сделала Хейли Бибер.



Хейли Бибер в ярком красном платье / Фото из инстаграма актрисы

Кожаное платье

Платья из экокожи уже несколько лет подряд не выходят из моды. В конце 2023 года Марго Робби появилась в карамельном платье от CULTNAKED, поэтому советуем вам также надеть платье бюстье из кожи, которое прекрасно корректирует фигуру и подчеркивает стройную талию.



Марго Робби надела платье украинского бренда / Фото из инстаграма @cultnaked

Брючный костюм

Впрочем, в этот романтический день не обязательно надевать исключительно платья. Вы можете надеть на ужин или концерт брючный костюм-тройку, что будет состоять из жилетки, брюк палаццо и жакета. Изысканный образ в стиле Old Money продемонстрировала Тина Кароль.



Стильный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы

Трикотажное поло + юбка макси

Длинные юбки все еще остаются на пике популярности, поэтому обратите внимание на изделие приталенного фасона, которое идеально удлиняет фигуру. Дополнить юбку можно трикотажным поло, как это сделала Тина Кароль. Выглядит такой аутфит очень сдержанно и стильно.



Тина Кароль в изысканном образе / Фото из инстаграма Михаила Федорака