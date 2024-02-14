Виглядати привабливо в цей день хоче кожна дівчина, та часом немає жодних ідей щодо того, як красиво та водночас небанально стилізувати образ, пише Fashion 24.

Зверніть увагу 5 святкових образів, які підійдуть кожній дівчині на День закоханих: найцікавіші ідеї

Натхнення для своїх образів – святкових чи стриманих, радимо шукати серед модних виходів світових чи українських зірок. Щоб ви змогли чарівно виглядати на День Валентина, редакція зібрала для вас аутфіти трендсеттерок Гейлі Бібер та Кендалл Дженнер, акторки Марго Роббі та навіть української виконавиці Тіни Кароль, яка завжди вражає елегантними виходами.

Образи на День Валентина

Чорна сукня

Нехай для вас не буде таке плаття банальністю, оскільки це класика, яка вже дуже багато років не виходить з моди. Ви можете обрати довгу сукню як в Гейлі Бібер, доповнивши її зверху жакетом та утепленим пальтом.



Розкішний образ Гейлі Бібер / Фото з інстаграму моделі

Прозора сукня

Вбрання з прозорими вставками або ж повністю сітчасті сукні будуть на піку популярності у 2024 році. Кендалл Дженнер спричинила фурор появою в нюдовій сукні, яку одягнула поверх білизни. Така сукня підійде для сміливих дівчат, втім під низ можна приміряти боді та подовжений жакет.



Стильний образ Кендалл Дженнер / Фото з інстаграму моделі

Червона сукня

На День Валентина обирайте сукню в червоному кольорі, яка ідеально впишеться в естетику свята. Щоб надати образу певної елегантності, зачешіть волосся в пучок чи закріпіть крабиком, як це зробила Гейлі Бібер.



Гейлі Бібер у яскравій червоній сукні / Фото з інстаграму акторки

Шкіряна сукня

Сукні з екошкіри вже кілька років поспіль не виходять з моди. Наприкінці 2023 року Марго Роббі з’явилася в карамельній сукні від CULTNAKED, тому радимо вам також одягнути сукню бюстьє зі шкіри, яка чудово коректує фігуру та підкреслює струнку талію.



Марго Роббі одягнула сукню українського бренду / Фото з інстаграму @cultnaked

Штанний костюм

Втім в цей романтичний день не обов’язково одягати виключно сукні. Ви можете одягнути на вечерю чи концерт штанний костюм-трійку, що буде складатися з жилетки, штанів палаццо та жакета. Вишуканий образ у стилі Old Money продемонструвала Тіна Кароль.



Стильний образ Тіни Кароль / Фото з інстаграму співачки

Трикотажне поло + спідниця максі

Довгі спідниці все ще залишаються на піку популярності, тому зверніть увагу на виріб приталеного фасону, який ідеально видовжує фігуру. Доповнити спідницю можна трикотажним поло, як це зробила Тіна Кароль. Виглядає такий аутфіт дуже стримано та стильно.



Тіна Кароль у вишуканому образі / Фото з інстаграму Михайла Федорака