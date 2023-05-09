Несмотря на трендовые балетки Мэри Джейн, в моде все еще остаются балетки Chanel, представленные Карлом Лагерфельдом в 1984 году. Сейчас они так же актуальны, как и тогда, когда мир их впервые увидел 40 лет назад.

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Такие балетки подходят практически во все, что у вас есть. Их можно сочетать с джинсами, лосинами, платьями, юбками и брюками палаццо. Известные инфлюэнсеры на своих примерах показывают, как легко можно стилизовать балетки с нарядами, которые есть в вашем гардеробе.

С жакетом

Сочетайте изящные балетки с элегантным кроем вещей. Стилизуйте черный блейзер с кремовыми брюками и жилетом, дополняя look черной сумкой.



Модные образы с балетками на лето / Фото с Who What Wear

Платье макси

Текстурированное платье длины макси хорошо сочетается с минималистическими балетками. Чтобы добавить немного романтичности, дополните образ украшением из жемчужин.



Модные образы с балетками на лето / Фото с Who What Wear

С ярким кардиганом

Берите пример с Эмили Синдлев и одевайте яркий кардиган вместе со светлыми брюками. Розовый цвет инфлюэнсер выбрала не случайно. Она дополнила кардиганом тон нежно-розовых балеток.



Модные образы с балетками на лето / Фото с Who What Wear

Платье комбинация + белая футболка

Платья-комбинации очень универсальны, поэтому их невозможно обойти вниманием. Вдохновившись образом фешионисты, советуем под низ одеть футболку для создания непринужденного французского шика. Именно к такому образу идеально подходят туфли.



Модные образы с балетками на лето / Фото с Who What Wear

С топом

Нулевые захватили все возможные тенденции в этом году, так что летом мы будем носить топы, которые легко можно дополнить широкими брюками и элегантными балетками.



Модные образы с балетками на лето / Фото с Who What Wear