Среди большого разнообразия трендов трудно остановить свое внимание на чем-то одном. Если вы не гоняетесь за тенденциями и хотите, чтобы обувь прослужила вам несколько лет – делайте ставку на классику, актуальность которой не угасает через годы.
Читайте также Самые популярные цвета обуви весна-лето 2023: яркая подборка
Известные инфлюэнсеры, имеющие в своем гардеробе немало суперстильной обуви, все равно выбирают культовые модели, которые были в моде еще несколько десятков лет назад.
Их сила заключается в простой стилизации и классических цветах, которые легко соединить с любым нарядом.
Рыболовные сандалии
Такая обувь не всем нравится, но она достаточно удобна и комфортна. Носите их с расслабленными брюками, легкими платьями, джинсами и льняными рубашками.
Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest
Вьетнамки на платформе
Вьетнамки стали повседневной и удобной обувью для летних дней. Они идеально подходят к базовым джинсам, брюкам и платьям.
Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest
Слайдеры
Шлепанцы или слайдеры – это еще одна обувь, без которой невозможно представить летние дни. Оно очень легко и комфортно в ношении.
Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest
Босоножки на низком каблуке
Альтернативой туфлям на каблуке летом являются босоножки. Они являются обязательным элементом обычных летних ансамблей. Для удобства выбирайте низкие каблуки, в которых вам будет удобно передвигаться.
Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest
Биркенштоки
Эта обувь также является неотъемлемой частью летнего стиля. Выбирайте современные матовые модели или монохромные, которые будут подходить к вашему образу.
Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest
Сандалии в греческом стиле
Тренд на завязки достиг своего пика не только в одежде, но и обуви. Ностальгируя по эстетике Римской империи, дизайнеры решили создать сандалии в античном стиле – от гладиаторов до плетеной обуви.
Обувь, которая никогда не выйдет из моды / Фото из Pinterest