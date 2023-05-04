Fashion-эксперты выделили 6 пар цветной обуви, которая подходит к любой одежде. Эту обувь вы можете одевать независимо от того поклонник ли вы классики или сочных цветов.

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Представленные цвета придадут вашим образам индивидуальность и универсальность.

Коричневый

Коричневые тона в тренде этого сезона. Обувь в таком цвете подойдет любой одежде – в сдержанных тонах или ярких.



Модная цветная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest

Голубой

Подобно голубым джинсам, которые, как мы знаем, идеально сочетаются практически с любым цветом, о котором вы только можете подумать, эту логику следует применять к голубым туфлям.



Модная цветная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest

Желтый

Песочно-желтые тона заполняют пробел между белыми и коричневыми туфлями, создавая красивый и удивительно универсальный выбор. Желтый оттенок работает со смелыми оттенками – розовым, синим, хаки, бордовым и темно-синим.



Модная цветная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest

Белый

Раньше белая обувь считалась дешевой, однако сейчас, когда в моде изящные силуэты, белые туфли – это шикарная обувь, которая идеально подходит на лето.



Модная цветная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest

Красный

Ярко-красной обуви все боятся, потому что она очень бросается в глаза, однако не бойтесь выходить из зоны комфорта и прибегать к новым цветовым решениям в своих образах.



Модная цветная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest

Серебристый

Это всего лишь может быть одним из ключевых трендов лета. Оттенок металлика сейчас на пике популярности. Серебристый лучше сочетается со всем, чем золото, так что смело можете одевать балетки или туфли в этом оттенке.



Модная цветная обувь на лето 2023 / Фото из Pinterest