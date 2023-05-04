Fashion-експерти виділили 6 пар кольорового взуття, яке підходить до будь-якого одягу. Це взуття ви можете одягати незалежно від того чи ви прихильник класики чи соковитих кольорів.

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Представлені кольори додадуть вашим образам індивідуальності та універсальності.

Коричневий

Коричневі тони в тренді цього сезону. Взуття в такому кольорі підійде до будь-якого одягу – в стриманих тонах чи яскравих.



Модне кольорове взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Блакитний

Подобно до блакитних джинсів, які, як ми знаємо, ідеально поєднуються практично з будь-яким кольором, про який ви тільки можете подумати, цю логіку варто застосовувати до блакитних туфель.



Модне кольорове взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Жовтий

Пісочно-жовті тони заповнюють пробіл між білими туфлями і коричневими, створюючи красивий і дивовижно універсальний вибір. Жовтий відтінок працює зі сміливими відтінками – рожевим, синім, хакі, бордовим і темно-синім.



Модне кольорове взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Білий

Раніше біле взуття вважалося дешевим, однак зараз, коли в моді витончені силуети, білі туфлі – це шикарне взуття, яке ідеально підходить на літо.



Модне кольорове взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Червоний

Яскраво-червоного взуття всі бояться, бо він дуже кидається в очі, однак не бійтеся виходити із зони комфорту та вдаватися до нових кольорових рішень у своїх образах.



Модне кольорове взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Сріблястий

Це всього лише може бути одним із ключових трендів літа. Відтінок металік зараз на піку популярності. Сріблястий краще поєднується зі всім, аніж золото, тож сміливо можете одягати балетки чи туфлі у цьому відтінку.



Модне кольорове взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest