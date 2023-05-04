Моду цього року захопили банти, пише 24 канал. Вони повсюди – на блузах, літніх сукнях, весільних платтях та навіть взутті.

Читайте також Яке взуття ніколи не вийде з моди: на що треба звернути увагу

Бантики доповнюють мінімалістичні босоніжки. Також вони є головною аплікацією у туфлях із велюру.

Бренд Loeve також створив босоніжки, які увійшли в список одних з найпопулярніших цього сезону – з аплікацією.

Мінімалістичні чорні босоніжки з ремінцями доповнює габаритний листок та квітка. Таке взуття не є комфортним та не підходить для щоденного носіння, однак чудово підійде для якихось особливих подій.

Бренд MACH & MACH робить цього сезону ставки на сердечка. Ніжно-рожеву сукню з драпіруванням Ельза Госк доповнила саме такими туфлями теж рожевого відтінку.

Бренд доповнив свої гостроносі туфлі різноманітними бантами – від елегантних чорних до атласних рожевих чи двохярусних білих.

Німецька інфлюенсерка Леоні Ганне обирає цієї весни красиві чорні туфлі із замші з ремінцем у вигляді камінчиків. Свій вибір вона зупинила на бренді Jimmy Choo.

Йорданська дизайнерка Аміна Муадді обирає до своїх образів більше кольору, і робить це завдяки взуттю. Вона приміряла помаранчеві мюлі на шпильці з квадратним носком, а також обрала хіт літа – мюлі на танкетці з напівпрозорого матеріалу.