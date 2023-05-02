Сучасні тренди можуть спокусити нас на покупку красивого взуття – до прикладу, туфель з прозорого матеріалу чи кросівок Adidas Samba, втім радимо краще поповнити свій гардероб базою, а тоді звертатися до актуального сезонного взуття.

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Туфлі-човники

Класичні туфлі з гострим носком – це база, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Щоб туфлі прослужили вам не один сезон, зверніть увагу на висоту підборів та правильно підібрану колодку.

Босоніжки з ремінцем

Босоніжки з ремінцем навколо щиколотки та на пальцях – ідеальне взуття на літо. Воно залишається популярним вже кілька сезонів та досі не втрачає своєї актульності. Такі босоніжки можете носити і з базовим вбранням і з розкішними сукнями.

Лофери

Ця пара взуття поза часом завдяки своїй універсальності. Вони є чудовою альтернативою балеткам чи кросівкам. Модниці почали поєднувати лофери з білими шкарпетками, довершуючи так свої легкі сукні чи плісировані спідниці. З лоферами ви створите стильний преппі-образ.

Кросівки

Кросівки стали незамінним взуттям у нашому гардеробі. Важко собі уявити людину, яка б не мала кедів чи кросівок. Зробіть ставку на білосніжну модель, яка прослужить вам не один сезон.

Балетки

І хоч балетки вважаються найбільшим трендом цього сезону, не варто заперечувати той факт, що їхня поява не стане безслідною, тож вони залишаться з нами ще на кілька років. Саме тому радимо включити балетки до свого базового гардероба.