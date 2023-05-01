Якщо ваш гардероб на літо вимагає оновлення, то рекомендуємо вам придивитися до модної основи – трендового взуття на літній сезон, пише 24 канал.

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Зробіть ставку на взуття, яке підходить вашому гардеробу, способу життя та настрою.

Босоніжки

У спекотну пору босоніжки найкраще підходять під сукні та спідниці. Мінімалістичні босоніжки з тонкими ремінцями чудово поєднаються з базовими джинсами чи штанами палаццо.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Сандалі

Універсальні сандалі на плоскій підошві – це зручне взуття на літо, оскільки дозволяє нозі дихати та не створює ніякого дискомфорту. Придивляйтеся цього сезону до сандалів на потовщеній підошві, з ремінцями чи липучками.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Мюлі

Якщо навесні ми носимо закриті мюлі, то вже влітку можна обрати відкрите взуття – на танкетці чи підборах. Найкрасивіше виглядають мюлі з гострим носком.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Туфлі

Приміряйте влітку класичні туфлі-човники або ж робіть ставку на взуття Мері Джейн на високій платформі та підборах.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Балетки

Взуття на плоскому ходу – хіт сезону. Саме балетки відповідають за романтичну та жіночу складову літа, а якщо хочете додати образам інфантильності – приміряйте балетки Мері Джейн разом із білими шкарпетками.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Лофери

Таке взуття нам все ще знадобиться на прохолодну погоду. Щоб не забруднити білі кросівки чи не почувати себе некомфортно у сандаликах чи босоніжках, придбайте легкі лофери, які зможете без вагань одягнути в літню пору.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest

Кросівки

Літо дає нам можливість якнайбільше часу проводити на свіжому повітрі, тож вам треба мати у своєму гардеробі кросівки, в яких вам буде комфортно перебувати хоч цілий день. Зробіть вибір на білосніжний колір, який завжди актуальним.



Актуальне взуття на літо 2023 / Фото з Pinterest