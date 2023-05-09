Попри трендові балетки Мері Джейн, в моді все ще залишаються балетки Chanel, які представив Карл Лагерфельд у 1984 році. Зараз вони такі ж актуальні, як і тоді, коли світ їх вперше побачив 40 років тому.

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Такі балетки підходять практично під все, що у вас є. Їх можна поєднувати з джинсами, лосинами, сукнями, спідницями та штанами палаццо. Відомі інфлюенсери на своїх прикладах показують, як легко можна стилізувати балетки з вбранням, яке є у вашому гардеробі.

З жакетом

Поєднуйте витончені балетки з елегантним кроєм речей. Стилізуйте чорний блейзер з кремовими штанами та жилеткою, доповнюючи look чорною сумкою.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

Сукня максі

Текстурована сукня довжини максі гарно поєднається з мінімалістичними балетками. Щоб додати трохи романтичності, доповніть образ прикрасою з перлинок.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

З яскравим кардиганом

Беріть приклад з Емілі Сіндлев та одягайте яскравий кардиган разом зі світлими штанами. Рожевий колір інфлюенсерка обрала не випадково. Вона доповнила кардиганом тон ніжно-рожевих балеток.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

Сукня комбінація + біла футболка

Сукні-комбінації дуже універсальні, тож їх неможливо оминути увагою. Надихнувшись образом фешіоністи, радимо під низ одягнути футболку для створення невимушеного французького шику. Саме до такого образу ідеально підходять туфлі.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear

З топом

Нульові захопили всі можливі тенденції цього року, тож влітку ми будемо носити топи, які легко можна доповнити широкими штанами та елегантними балетками.



Модні образи з балетками на літо / Фото з Who What Wear