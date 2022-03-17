Обложку глянца Dazed посвятили Вирджилу Абло: деньги по продаже передадут беженцам из Украины
Источник:инстаграмм Dazed
Глянец Dazed, ежемесячно освещающий в своем номере музыку, моду, кино, искусство и литературу, посвятил обложку Вирджиллу Абло. Деньги от продажи номеров будут перечислены на нужды украинцев.
В сети появилась новая обложка глянца Dazed, которую посвятили Вирджилле Абло. Американский модельер, художественный руководитель мужской одежды бренда Louis Vuitton и основатель бренда Off-White умер в конце ноября 2021 года.
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Глянец Dazed не только посвятил обложку гениальному дизайнеру, но и отснял коллекцию Louis Vuitton.
Стилизованием занимался Ибрагим Камар, а за фотографии отвечал Вивиан Сассен. Последняя коллекция бренда, которую создал Вирджил Абло, была отснята на юге Франции. На обложке позировали модели разных рас в трикотажных комбинезонах с балаклавой.
Бренд заявил, что все деньги по продаже журналов будут переданы в UNHCR и Агентство ООН, отвечающие за беженцев, вынужденных покинуть нашу страну. Таким образом, глянец выразил свою поддержку Украине.