Новый "Холостяк" Алекс Топольский примерил модный образ от Andreas Moskin: стильные фото
Источник:24 канал
Главный герой двенадцатого сезона "Холостяк" Алекс Топольский покорил своих фанатов модным образом от украинского бренда мужских костюмов Andreas Moskin.
Недавно в сети появились фото в роскошном образе Алекса Топольского, который готовится дебютировать уже этой весной в роли нового "Холостяка".
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Главный герой, за сердце которого поборются немало девушек, выглядит безупречно и стильно в монохромном образе от Andreas Moskin. Красавец надел черную рубашку, элегантный двубортный смокинг и приталенное пальто.
Расстегнув верхнюю пуговицу рубашки, новый "Холостяк" добавил образу расслабленности, а своим новым аутфитом растопил сердца поклонниц.
Эффектный образ Алекса Топольского / Фото пресс-службы
Эффектный образ Алекса Топольского / Фото пресс-службы
Судя по декорациям, именно в таком аутфите "Холостяк" появится в 1 выпуске шоу, во время знакомства с девушками.
Алекс Топольский – 32-летний украинский бизнесмен, занимающийся недвижимостью в Майями. Не смотря на то, что мужчина активно занимается спортом и любит спортивный стиль одежды, он уже неоднократно был зафиксирован в образах от украинского бренда.
Andreas Moskin – известный украинский бренд с креативными мужскими кэжуал и деловыми коллекциями. Многие известные украинские звезды поддерживают политику бренда "Made in Ukraine" и выбирают костюмы от знаменитых дизайнеров. Недавно в элегантном костюме от Andreas Moskin позировал на фото Потап вместе со своей женой Настей Каменских.