Знаменитость представила новую коллекцию духов Jeff Leatham II by KKW Fragrance. В линейку вошли 3 интересных аромата.

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"Рада поделиться с вами вторым моим сотрудничеством с Jeff Leatham. Три наших новейших аромата посвящены Дню Валентина. Вы можете ожидать широкий спектр ароматных нот от экзотических, романтичных до теплых, засахаренных кондитерских изделий", – отметила Ким Кардашян.

В продаже духи появятся уже 26 января. На инстаграм-странице косметического бренда KKW разместили сообщение с описанием ароматов каждого парфюма.

Карамельная орхидея: сладкая смесь насыщенного какао, соленой карамели и элегантной даваны в сочетании с легкими цветочными нотами и мускусом;

сладкая смесь насыщенного какао, соленой карамели и элегантной даваны в сочетании с легкими цветочными нотами и мускусом; Редкий инжир: свежие цитрусовые и земляные зеленые нотки создают освежающий баланс чувственного ветивера, теплого кедрового дерева и сушеного инжира;

свежие цитрусовые и земляные зеленые нотки создают освежающий баланс чувственного ветивера, теплого кедрового дерева и сушеного инжира; Культовая гардения: нежный эликсир сладкой жимолости и игристого мандарина в сочетании с маслянистой туберозой и насыщенными бобами.

По случаю запуска нового аромата Ким Кардашян снялась в фантастической фотосессии. Она позировала в студии с черным фоном выигрышно позируя в белоснежных и телесных аутфитах.

Светская львица примерила белый комбинезон, черное платье-бюстье и бежевое платье на бретельках с глубоким разрезом на ноге. Фотографы сделали волшебные кадры звезде реали-шоу с муляжом духов в виде амфоры, с цветами и листьями деревьев.

Такая эффектная фотосессия удачно передала цветочно-растительный аромат ее новых духов.



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды



Роскошная фотосессия Ким Кардашян / Фото из инстаграма звезды