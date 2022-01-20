Знаменитість представила нову колекцію парфумів Jeff Leatham II by KKW Fragrance. До лінійки увійшли 3 цікавих аромати.

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"Рада поділитися з вами другою моєю співпрацею з Jeff Leatham. Три наші новітні аромати присвячені до Дня Валентина. Ви можете очікувати на широкий спектр ароматних нот від екзотичних, романтичних до теплих, зацукрованих кондитерських виробів", – зазначила Кім Кардашян.

В продажі парфуми з’являться вже 26 січня. На інстаграм-сторінці косметичного бренду KKW розмістили допис з описом ароматів кожного парфуму.

Карамельна орхідея : солодка суміш насиченого какао, солоної карамелі та елегантної давани у поєднанні з легкими квітковими нотами та мускусом;

: солодка суміш насиченого какао, солоної карамелі та елегантної давани у поєднанні з легкими квітковими нотами та мускусом; Рідкісний інжир : свіжі цитрусові та земляні зелені нотки створюють освіжаючий баланс чуттєвого ветівера, теплого кедрового дерева та сушеного інжиру;

: свіжі цитрусові та земляні зелені нотки створюють освіжаючий баланс чуттєвого ветівера, теплого кедрового дерева та сушеного інжиру; Культова гарденія: ніжний еліксир солодкої жимолості та ігристого мандарину у поєднанні з маслянистою туберозою та насиченими бобами.

З нагоди запуску нового аромату Кім Кардашян знялася у фантастичній фотосесії. Вона позувала у студії з чорним тлом виграшно позуючи у білосніжних та тілесних аутфітах.

Світська левиця приміряла білий комбінезон, чорну сукню-бюстьє та бежеве плаття на бретельках з глибоким розміром на нозі. Фотографи зробили чарівні кадри зірці реалі-шоу з муляжем парфумів у вигляді амфори, з квітами та листям девер.

Така ефектна фотосесія вдало передала квітково-рослинний аромат її нових парфумів.



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки



Розкішна фотосесія Кім Кардашян / Фото з інстаграму зірки