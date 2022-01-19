С начала модельной карьеры Кейт Мосс прошло 30 лет, а ее стиль все еще остается примером для подражания у модниц, которые повторяют ее культовые образы из девяностых и нулевых.

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Стритстайл-фотографы заметили знаменитость недалеко от ресторана Чеккони. Блондинка была одета в красную рубашку в белые вертикальные полоски. Вместо воротника должен был быть бант, впрочем, Кейт решила сделать look более свободнім.

Наверх икона стиля надела черный бархатный жакет, дополняя образ широкими брюками с кантом.

Блондинка надел сапоги на каблуке, распустила волосы и завершила образ большими солнцезащитными очками. Знаменитость подобрала к элегантному образу черную сумку Chanel 2.55, которая на официальном сайте стоит более 250 тысяч гривен.



Стильный образ Кейт Мосс / Фото с Getty Images