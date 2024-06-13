Появлением в аксессуаре от нашего бренда удивила ирландская актриса Никола Кохлан, которая сыграла Пенелопу в сериале "Бриджертоны". Этот головной убор дизайнер из Львова разработал специально для нее на заказ.

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Актриса надела его во время престура, а кадр в шляпке показала в своем инстаграме.

Образ Николы Кохлан в шляпке Ruslan Baginskiy

Стоимость шляпки от Руслана Багинского – 18 тысяч гривен. Актриса надела юбку длины макси на высокой посадке черного цвета от JACQUEMUS, которую соединила с вязаным топом молочного оттенка ручной работы от бренда Colin Burke. Черная шляпа идеально подчеркивала образ актрисы.



Никола Кохлан в головном уборе от украинского бренда / Фото из инстаграма актрисы

Что известно о Николе Кохлан

37-летняя актриса стала известной благодаря роли Клэр Девлин в популярном ситкоме "Девушки Дерри". Значительной вехой в карьере Николы стала роль Пенелопы Фезерингтон в драматическом сериале "Бриджертоны" от Netflix, который закрепил за женщиной статус звезды.

В третьем сезоне актриса попросила авторов добавить с ней как можно больше откровенных сцен, чтобы показать, как может выглядеть ее тело в кадре. Актриса считает, что бодишейминг в современном мире недопустим и активно выступает против этого явления.