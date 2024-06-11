Блейк Лайвли посетила светский ужин от Модного дома Chanel. Мероприятие от французского бренда состоялось в Нью-Йорке. Событие состоялось в рамках кинофестиваля "Трайбек".

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Похоже, актриса уже вернулась из рабочей командировки в Рим, куда вместе со съемочной группой ездили снимать сцены для второй части фильма "Простая услуга".

Стильный образ Блейк Лайвли

Звезда сериала "Сплетница" и фильма "Возраст Адалин" надела на событие костюм от бренда Chanel. Блейк примерила жакет и широкие брюки синего цвета с массивными розовыми цветами и голубыми и розовыми монограммами бренда.

Актриса дополнила образ обувью на каблуках и черной сумкой с вышивкой. Знаменитость дополнила образ массивными серьгами на ушах, а волосы уложила в легкие волны.



Стильный образ Блейк Лайвли / Фото Getty Images

Добавим, что после 30 лет работы в модном доме Chanel ушла Виржини Виар. Последние 5 лет она занимала должность креативного директора. 62-летняя дизайнер была правой рукой Карла Лагерфельда и помогала воплощать в реальность его творческие замыслы, а после его смерти умело продолжала хранить наследие основательницы бренда Коко Шанель.