Блейк Лайвлі відвідала світську вечерю від Модного дому Chanel. Захід від французького бренду відбувся у Нью-Йорку. Подія відбулася в межах кінофестивалю "Трайбек".

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Схоже, акторка вже повернулася з робочого відрядження в Рим, куди разом зі знімальною групою їздили знімати сцени для другої частини фільму «Проста послуга».

Стильний образ Блейк Лайвлі

Зірка серіалу "Пліткарка" та фільму "Вік Адалін" одягнула на подію костюм від бренду Chanel. Блейк приміряла жакет та широкі штани синього кольору з масивними рожевими квітами та блакитними й рожевими монограмами бренду.

Акторка доповнила образ взуттям на підборах та чорною сумкою з вишивкою. Знаменитість доповнила образ масивними сережками на вухах, а волосся вклала у легенькі хвильки.



Стильний образ Блейк Лайвлі / Фото Getty Images

Додамо, що після 30 років роботи в модному домі Chanel пішла Віржіні Віар. Останніх 5 років вона обіймала посаду креативної директорки. 62-річна дизайнерка була правою рукою Карла Лагерфельда та допомагала втілювати в реальність його творчі задуми, а після його смерті вміло продовжувала зберігати спадщину засновниці бренду Коко Шанель.