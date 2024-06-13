Появою в аксесуарі від нашого бренду здивувала ірландська акторка Нікола Кохлан, яка зіграла Пенелопу в серіалі "Бріджертони". Цей головний убір дизайнер зі Львова розробив спеціально для неї на замовлення.

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Актриса одягнула його під час престуру, а кадр у капелюшку показала у своєму інстаграмі.

Образ Ніколи Кохлан у капелюшку Ruslan Baginskiy

Вартість капелюшка від Руслана Багінського – 18 тисяч гривень. Акторка одягнула спідницю довжини максі на високій посадці чорного кольору від JACQUEMUS, яку поєднала з в’язаним топом молочного відтінку ручної роботи від бренду Colin Burke. Чорний капелюх ідеально підкреслював образ акторки.



Нікола Кохлан у головному уборі від українського бренду / Фото з інстаграму акторки

Що відомо про Ніколу Кохлан

37-річна акторка стала відомю завдяки ролі Клер Девлін у популярному ситкомі "Дівчата Деррі". Значною віхою в кар'єрі Ніколи стала роль Пенелопи Фезерінґтон у драматичному серіалі "Бріджертони" від Netflix, який закріпив за жінкою статус зірки.

У третьому сезоні акторка попросила авторів додати з нею якомога більше відвертих сцен, щоб показати, як може виглядати її тіло у кадрі. Акторка вважає, що бодішеймінг у сучасному світі є неприпустимим і активно виступає проти цього явища.