Актриса пришла с Сандей на открытие бутика швейцарских часов Omega. Николь Кидман для красной дорожки подобрали красивые монохромные образы в белом и сером цвете.

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Красивый образ Николь Кидман с дочкой

Для светского выхода Николь Кидман выбрала для себя укороченный белый топ с короткими рукавами. К нему знаменитость подобрала юбку А-силуэта и создала look total white благодаря туфлям-слингбекам белого цвета.

16-летняя Сандей Роуз надела серый костюм, который состоял из жилетки и брюк палаццо. Свой аутфит девушка довершила серебристыми босоножками. Николь Кидман и ее дочь позировали перед камерами с распущенными волосами, а среди аксессуаров выбрали часы с круглым циферблатом.

Актриса воспитывает двух дочерей от певца Кита Урбана, с которым состоит в браке с 2006 года. Также у нее есть двое старших детей от Тома Круза – дочь Изабелла и сын Коннор.



Эффектный образ Николь Кидман с дочерью / Фото из инстаграма Just Jared

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