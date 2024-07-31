Актриса пришла с Сандей на открытие бутика швейцарских часов Omega. Николь Кидман для красной дорожки подобрали красивые монохромные образы в белом и сером цвете.
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Красивый образ Николь Кидман с дочкой
Для светского выхода Николь Кидман выбрала для себя укороченный белый топ с короткими рукавами. К нему знаменитость подобрала юбку А-силуэта и создала look total white благодаря туфлям-слингбекам белого цвета.
16-летняя Сандей Роуз надела серый костюм, который состоял из жилетки и брюк палаццо. Свой аутфит девушка довершила серебристыми босоножками. Николь Кидман и ее дочь позировали перед камерами с распущенными волосами, а среди аксессуаров выбрали часы с круглым циферблатом.
Актриса воспитывает двух дочерей от певца Кита Урбана, с которым состоит в браке с 2006 года. Также у нее есть двое старших детей от Тома Круза – дочь Изабелла и сын Коннор.
Эффектный образ Николь Кидман с дочерью / Фото из инстаграма Just Jared
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