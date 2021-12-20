На своей личной странице в инстаграме Андре Тан опубликовал сообщение с короткими видеороликами, в которых рассказал, какой наряд лучше всего подходит для празднования Нового года. Впрочем, сначала дизайнер назвал главные запреты, которых не стоит допускать.

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По словам модельера, тигр не одобряет синтетику, поэтому в новогоднюю ночь рекомендовано отдавать предпочтение натуральным тканям. Фасон наряда не должен быть сложным и вычурным. Дизайнер отмечает, что хитом новогодних праздников, как всегда, остается бархат.

Обратите внимание на мини-платья с объемными плечами, роскошные макси с полупрозрачными вставками и платья-жакеты. В цветовой палитре – цвет 2022 года Very Peri, фуксия, черный и белый. Забудьте о хищных оттенках: леопардовый, змеиный, зебровый и тигровый – этим вы только разозлите тигра! Также не стоит одевать вещи из натуральной кожи,

– заявил Андре Тан.

Он также отметил, что из аксессуаров можно носить маленькие кольца, пусеты и тонкие браслеты. Среди аксессуаров стоит выбирать массивные украшения.

В заметке Андре Тан прикрепил несколько видеороликов, в которых рассказал, какие именно платья подойдут для празднования Нового года. В подборке дизайнера представлены платья с объемными рукавами, сарафан в сочетании с рубашкой, блестящее платье с открытой спиной и черная блуза с кожаным корсетом в паре с брюками цвета фуксии.