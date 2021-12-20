На своїй особистій сторінці в інстаграмі Андре Тан опублікував допис з короткими відеороликами, у яких розповів, яке вбрання найкраще підходить для святкування Нового року. Втім спочатку дизайнер назвав головні заборони, яких не варто допускати.

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За словами модельєра, тигр не вдобряє синтетику, тому в новорічну ніч рекомендовано віддавати перевагу натуральним тканинам. Фасон вбрання не повинен бути складним і химерним. Дизайнер зазначає, що хітом новорічних свят, як завжди, залишається оксамит.

Зверніть увагу на мінісукні з об'ємними плечима, розкішні максі з напівпрозорими вставками та сукні-жакети. У колірній палітрі – колір 2022 року Very Peri, фуксія, чорний та білий. Забудьте про хижі відтінки: леопардовий, зміїний, зебровий і тигровий – цим ви тільки розлютите тигра! Також не варто одягати речі із натуральної шкіри,

– заявив Андре Тан.

Він також зазначив, що з аксесуарів не можна одягати маленькі кільця, пусети та тонкі браслети. Серед аксесуарів варто обирати масивні прикраси.

У дописі Андре Тан прикріпив кілька відеороликів, у яких розповів, які саме сукні підійдуть для святкування Нового року. У добірці дизайнера представлені сукні з об’ємними рукавами, сарафан в поєднанні з сорочкою, блискуче плаття з відкритою спиною та чорна блуза зі шкіряним корсетом в парі зі штанами кольору фуксії.