Тина Кароль – чуть ли не единственная исполнительница в украинском шоу-бизнесе, которая может похвастаться огромной коллекцией роскошных платьев. Блондинка часто демонстрирует на себе изделия от люксовых брендов, а также от наших украинских дизайнеров.

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В своем инстаграме звезда опубликовала праздничную фотографию, позируя на фоне подарков и гирлянд.

Образ Тины Кароль

Артистка позировала перед камерами в коротком платье в клеточку от дизайнера Марианны Сенчиной. Тина выбрала голубое платье в клетку на длинный рукав из коллекции Fall-Winter'21.

Нежное платье с пуговицами и накладными карманами певица дополнила телесными сапогами-колготами на каблуке. Исполнительница сделала эффектную прическу с локонами, а look дополнял яркий мейкап. Визажисты подчеркнули взгляд знаменитости темными тенями, а пухлые губы накрасили красной помадой.



Нежный образ Тины Кароль / Фото из инстаграма певицы