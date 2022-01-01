Настя Каменских – одна из самых стильных звезд в украинском шоу-бизнесе. Звезда не только умеет удивлять интересными аутфитами в шоу "Маска", но и в повседневной жизни выбирает изысканные образы.

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Исполнительница любит подчеркивать свою фигуру, а для важных событий всегда выбирает новый наряд. Так, для празднования Нового года певица примерила эффектный образ, который уже успела оценить ее 5-миллионная аудитория.

Образ Насти Каменских

Знаменитость надела черную мини-юбку с разрезом, которая удачно подчеркнула ее длинные ноги. Сверху певица примерила роскошный фактурный корсет с расшитыми камешками.

Элегантное изделие Настя Каменских выбрала от бренда KEL дизайнера Елены Кондратовой. Новогодний look певица дополнила черными минималистичными босоножками.

Вьющиеся волосы исполнительница распустила, а из аксессуаров выбрала длинные черные серьги и браслет.



Роскошный аутфит Насти Каменских / Фото из инстаграма певицы



Роскошный аутфит Насти Каменских / Фото из инстаграма певицы