Стилисты Юлии Саниной для ее концертов придумывают каждый раз новые и эффектные образы с перевоплощениями. Исполнительница удивляет своих фанатов не только яркими костюмами, но и сменой образа благодаря парикам.

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Юлия Санина считается иконой украинского эпатажа, впрочем, для рекламной съемки знаменитость примерила более простой аутфит.

Образ Юлии Саниной

Солистка группы The Hardkiss надела зеленое платье до колен на длинный рукав. Эффектное плиссированное платье дополнял серебристый пояс на талии.

Юлия добавила к образу массивные серьги-кольца и сделала высокий хвост. Как всегда, ее look дополнял насыщенный макияж. Такой диско-образ прекрасно подойдет для празднования Нового года.



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма

Кроме этого, в серии кадров знаменитость показала еще несколько стильных аутфитов. Исполнительница позировала перед камерой в наряде в стиле "Rock'N'Roll". Она надела черное бра с красным жакетом и кожаным поясом.



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма

Также знаменитость показала образ в желтом платье с длинными косичками и в черном платье от Jamemme с белым коротким париком.



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото из инстаграма



Эффектный образ Юлии Саниной / Фото из іинстаграма