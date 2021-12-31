Стилісти Юлії Саніної для її концертів придумують щоразу нові та ефектні образи з перевтіленнями. Виконавиця дивує своїх фанатів не лише яскравими костюмами, але й зміною образу завдяки перукам.

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Юлія Саніна вважається іконою українського епатажу, втім для рекламної зйомки, знаменитість приміряла дещо простіший аутфіт.

Образ Юлії Саніної

Солістка гурту The Hardkiss одягнула зелену сукню до колін на довгий рукав. Ефектне плісироване плаття довершував сріблястий пояс на талії.

Юлія доповнила образ масивними сережками-кільцями та зробила високий хвіст. Як завжди, її look доповнював насичений макіяж.Такий диско-образ чудово підійде для святкування Нового року.



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму

Окрім цього, в серії кадрів знаменитість показала ще кілька стильних аутфітів. Виконавиця позувала перед камерою у вбранні в стилі "Rock’n’roll". Вона одягнула чорне бра, довершивши червоним жакетом та шкіряним поясом.



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму

Також знаменитість показала образ у жовтій сукні з довгими косичками та у чорному платті від Jamemme з білою короткою перукою.



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму



Ефектний образ Юлії Саніної / Фото з інстаграму