На выставке будет представлено более 100 элементов вещей из личного гардероба Наоми Кэмпбелл. Выставка "Naomi: in Fashion" о карьере модели, которая длится уже четыре десятилетия.

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За все годы знаменитость множество раз на самых известных подиумах, снялась в сотнях модных кампаний и работала с самыми престижными дизайнерами и фотографами.

Карьера Наоми Кэмпбелл началась в старших классах школы, а через несколько лет она вошла в историю как первая чернокожая модель, которая появилась на обложке французского Vogue в 18-летнем возрасте.

На выставке "Naomi: in Fashion" будут представлены самые знаковые наряды модели: это наряды прет-а-порте, ее знаковые вещи во времена карьеры, а также одолженные наряды из архивов дизайнеров.

В музее Виктории и Альберта поклонники Наоми Кэмпбелл смогут увидеть корсет в стиле автомобиля Thierry Mugler 1989 года, образ Кэмпбелл из последнего шоу Alexander McQueen, розовый наряд Valentino, который она носила на Met Gala 2019 года.

Рядом с роскошным нарядом представлена синяя пара высоких туфель на платформе от Vivienne Westwood. Именно в них супермодель упала на подиуме в 1993 году. Выставка откроется 22 июня 2024 года и будет продолжаться до 6 апреля 2025 года.

Образ Наоми Кэмпбелл

Знаменитость надела брючный костюм, который состоял из длинного серого пиджака, будто мужской фрак и серых брюк на высокой посадке. Под низ модель надела черную рубашку и довершила аутфит классическими туфлями-лодочками черного цвета.



Наоми Кэмпбелл на выставке в музее Виктории и Альберта / Фото Getty Images

Звезда подиумов довершила стильный look выдержанный в классическом стиле золотой цепочкой с кулоном знака бесконечности и несколькими браслетами. Она уложила волосы в легкие волны и появилась перед камерой с челкой.