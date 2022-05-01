Надя Дорофеева приняла участие в благотворительном концерте в поддержку Украины. Событие происходило на большом стадионе Žalgirio в городе Каунас в Литве. Вместе с ней на концерте выступали Настя Каменских и Тина Кароль.

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На сцене Надя Дорофеева исполнила несколько украинских песен, в частности, спела культовую песню Скрябина "Люди как корабли".

Для выступления на благотворительном концерте исполнительница выбрала костюм от украинской дизайнера Лилии Литковской. Эффектный брючный костюм состоит из жакета и брюк темно-серого цвета в белой полоске.

Комплект сверху по жакету завершает черная атласная футболка с завязками на спине. Стоит такое изделие на сайте бренда – 14 тысяч гривен. Дорофеева дополнила look насыщенным макияжем и эффектной прической.



Образ Нади Дорофеевой / Фото с инстаграммы



Образ Нади Дорофеевой / Фото с инстаграммы

Ранее Надя Дорофеева выступала в Варшаве. Вместе с Юлией Саниной, Тиной Кароль и Екатериной Павленко знаменитости спели на матче "Легия – Динамо". Впоследствии Дорофеева навестила беженцев в Варшаве. Там она пообщалась с украинцами и уделила особое внимание детям.