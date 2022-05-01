Надя Дорофєєва взяла участь у благодійному концерті на підтримку України. Подія відбувалася на великому стадіоні Žalgirio в місті Каунас, що у Литві. Разом з нею на концерті виступали Настя Каменських та Тіна Кароль.

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На сцені Надя Дорофєєва виконала кілька українських пісень, зокрема, заспівала культову пісню Скрябіна "Люди як кораблі".

Для виступу на благодійному концерті виконавиця обрала костюм від української дизайнерки Лілії Літковської. Ефектний штанний костюм складається з жакету та штанів темно-сірого кольору в білу смужку.

Комплект зверху по жакету довершує чорна атласна футболка із зав’язками на спині. Коштує такий виріб на сайті бренду – 14 тисяч гривень. Дорофєєва доповнила look насиченим макіяжем та ефектною зачіскою.



Образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму



Образ Наді Дорофєєвої / Фото з інстаграму

Раніше Надя Дорофєєва виступала у Варшаві. Разом з Юлією Саніною, Тіною Кароль та Катериною Павленко знаменитості заспівали на на матчі "Легія – Динамо". Згодом Дорофєєва провідала біженців у Варшаві. Там вона поспілкувалася з українцями та приділила особливу увагу дітям.