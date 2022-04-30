Нещодавно у Києві знесли радянський монумент двох робітників, яку встановили на "воз’єднання України з Росією". Монумент встановили під аркою "дружби народів" у 1981 році.

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Бронзові фігури об'єднаних" українського та російського пролетарів вже демонтували. Висота скульптури становила 6,2 метра. Під час демонтажу символічно спочатку відпала голова у російського робітника.

Фахівці спиляли основу скульптури, тож тепер від неї залишилося лише взуття. Фото вечірнього Києва з "залишком" від скульптури двох робітників показала у своєму інстаграмі дизайнерка Світлана Бевза.

Від пам’ятника "дружба народів" у Києві залишився лише чорний слід,

– написала засновниця бренду Bevza.



Світлана Бевза показала, як виглядає демонтований монумент у Києві

Як тепер буде виглядати Арка

Після демонтування скульптур, що було непросто, у мерії планують змінити як ідею, так і зовнішній вигляд Арки: "Так ми повинні вирвати й вигнати ворога – російського окупанта – з нашої землі!", – наголосив Віталій Кличко.

У мерії планують перейменувати Арку з титанових пластів, яка була частиною монументу на "Арку свободи українського народу". Її підсвітять синьо-жовтими кольорами.