Недавно в Киеве снесли советский монумент двух рабочих, установленных на "воссоединение Украины с Россией". Монумент был установлен под аркой "дружбы народов" в 1981 году.

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Бронзовые фигуры объединенных украинского и российского пролетариев уже демонтировали. Высота скульптуры составляла 6,2 метра. Во время демонтажа символически сначала отпала голова у российского рабочего.

Специалисты спилили основу скульптуры, так что теперь от нее осталась только обувь. Фото вечернего Киева с "остатком" от скульптуры двух рабочих показала в своем инстаграмме дизайнер Светлана Бевза.

От памятника "дружба народов" в Киеве остался только черный след,

– написала основательница бренда Bevza.



Светлана Бевза показала, как выглядит демонтированный монумент в Киеве

Как теперь будет выглядеть Арка

После демонтирования скульптур, что было непросто, в мэрии планируют изменить как идею, так и внешний вид Арки: "Да мы должны вырвать и выгнать врага – российского оккупанта – с нашей земли!", – подчеркнул Виталий Кличко.

В мэрии планируют переименовать Арку из титановых пластов, которая являлась частью монумента в "Арке свободы украинского народа". Ее подсветят сине-желтыми цветами.