Українці добре знайомі з брендом Ksenia Schnaider, у джинсах яких з’явлася Белла Хадід, Селін Діон, Дуа Ліпа та багато інших. Втім у нас є багато інших брендів, які варті вашої уваги.

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Ksenia Schnaider

Український бренд Ksenia Schnaider, який спеціалізується на техніці апсайклінг, нещодавно презентували свою весняно-літню колекцію. На сайті бренду можна придбати Support Card за 5, 50 або 500 доларів. Також висталені посилання з рахунками для допомоги дітям та фонду "Повернись живим". Саме до цього благодійного фонду Ксенія та Антон Шнайдери пересилають 15% з покупок.

AISENBERG

Бренд зародився в Одесі. Сімейний бізнес успішно розвивається завдяки досвіду поколінь та високій майстерності у швейному виробництві.

GUDU

Головним натхненням нової весняно-літньої колекції став Київ. Бренд GUDU нещодавно представив спеціальну NFT-колекцію, усі кошти з продажу якої передадуть до фонду Save The Children. Також 20% з нової колекції також перерахують до цієї фундації.

REVICLO

Бренд REVICLO відомий пошиттям джинсів у стилі 1980 – 1990 років з ретельно відібраного вінтажного деніму.

TOKONIKOMU

Український бренд TOKONIKOMU шиє чоловічу та жіночу лінійку одягу. Виробництво марки та шоурум розташовані у Харкові. Бренд вже відновив роботу та надсилає ті замовлення, які є в наявності. 50% з усього продажу TOKONIKOMU передають на допомогу ЗСУ.

Golub.UDP

Речі від вustainable-бренду Golub.UDP у своєму гардеробі має співачка Надя Дорофєєва, переможниця "Холостяка" Анна Богдан та інші.