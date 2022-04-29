Авторкою сорочки, яку одягнула у березні королева Летиція, є жителька Мадрида, яка мешкає в Іспанії вже багато років.

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Журналісти іспанського видання розшукали авторку неймовірної вишиванки та поспілкувалися про її хобі – вишивати сорочки. Відомо, що майстриню звуть Ольга Соловей, родом жінка з Івано-Франківська, емігрувала до Мадрида задовго до війни в Україні.

За її словами, вона вишивала сорочку в мирний час, і навіть уявити не могла, що її виріб одягне сама королева Іспанії Летиція.

Подруга прислала мені у фейсбуці фото. Я просто не могла в це повірити, але одразу впізнала свою сорочку. Я сама зробила ці манжети без ґудзиків з застібкою-липучкою. Я дуже була здивована і відчуваю гордість,

– розповіла Ольга Соловей.

Сорочка була виставлена на продаж в одному з українських магазинів у Мадриді. Туди одного разу завітала людина з оточення королеви, яка придбала цю сорочку. Згодом дружина короля Філіпа VI одягнула вишиванку під час одного робочого виходу.



Королева Летиція у вишиванці / Фото Getty Images

Вишиванка – це традиційний одяг. У всіх українців вона є вдома. За Радянського Союзу її було заборонено носити у громадських місцях. Коли ми відокремилися від Росії, люди знову почали її носити,

– розповіла Ольга іспанському виданню.

Українка навчилася вишивати ще зовсім маленькою. Її навчала мама Ганна та бабуся Марія, коли їй було всього лише десять років.



Івано-Франківчанка Ольга Соловей / Фото з видання El Periódico de España

Виданню Ольга розповіла, що тепер має намір відкрити власний бізнес у Мадриді. Звісна річ – це буде магазин з власними вишиванками, що схожі за стилем до вишиванки, яку одягнула королева Летиція. Магазин планує гордо назвати "Українська вишиванка". Окрім сорочок, там будуть виставлені на продаж картини, що вишиті хрестиком.

За словами Ольги, шиття заспокоює її, особливо у такі важкі часи для України. У жінки залишилася мати в Україні, тож за неї вона також дуже переживає.

Кожен третій четвер травня в Україні відзначають День вишиванки. У Ольги немає ілюзій, але вона не вірить, що в травні цього року війна закінчиться, і її брат замість чорно-білої майки в смужку, зможе одягнути вишиванку.

Що цікаво, нещодавно старша донька Летиції та Філіпа VI принцеса Леонор одягнула традиційне вбрання українців – вишиванку. У ній вона разом з сім'єю приїхала до центру біженців, у якому перебувають українці.