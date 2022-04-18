На початку березня королева Летиція показала всьому світові свою підтримку з Україною. Вона одягнула красиву вишиванку. У суботу, 16 квітня, у вишиванці з’явилася її донька – інфанта Іспанії, принцеса Астурійська, 16-річна Леонор.

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Напередодні вся королівська сім’я приїхала в український центр біженців в Посуело-де-Аларкон, що неподалік Мадриду.

В рамках цього візиту Летиція одягнула подовжений жакет та білі штани, король Філіп VI приміряв сірі штани та світло-сірий піджак з білою сорочкою. Молодша донька королівського подружжя 14-річна Софія одягнула звичайну блузку, бежеву сорочку та сині джинси, а от старша Леонор з’явилася перед камерами в чорних штанах та білій вишиванці, розшитій чорною вишивкою.



Королівська сім'я приїхала в центр біженців / Фото з Getty Images

Король Філіп VI та королева Летиція оглянули центр, яким керує громадська організація Accem. Іспанські ЗМІ зазначають, що принцеса Леонор дуже тепло відносилася до українських дітей, які змушені були тікати від війни. Вона припідносила їм знаки уваги та жести підтримки.



Королівська сім'я приїхала в центр біженців / Фото з Getty Images