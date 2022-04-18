У неділю, 17 квітня, світ святкував католицький Великдень. Втім модель Аліна Байкова відправилася разом з Олександрою Зарицькою в церкву святого Юра – українську греко-католицьку церкву у Мангеттені для посвячення вербових гілок.

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Аліна Байкова переїхала жити до Нью-Йорка багато років тому. У США дівчина працює моделлю, втім до війни часто приїжджала в Україну.

Вже кілька тижнів поспіль у Нью-Йорку знаходиться солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька та друзі, тож дві українки зібралися на Богослужіння зібралися до церкви, що призначена для нашої діаспори та всіх українських американців, які проживають в США та зберігають наші традиції.

На тлі церкви Аліна постала поруч з Олександрою та друзями. Вона одягнула світло-сіру водолазку, коричневу спідницю та білі кросівки Hermes. Її образ доповнила коричнева хустка на голові, сонцезахисні окуляри та кремова сумка Bottega Veneta Mini Jodie.



Аліна Байкова посвятила вербу у Нью-Йорку / Фото з інстаграму

Окрім світлини біля церкви, Аліна ще зробила фото на площі Тараса Шевченка, що у Нью-Йорку. Вона постала перед камерою з вербовими гілочками, які перев’язала синьо-жовтою стрічкою в кольорах українського прапора.



Аліна Байкова посвятила вербу у Нью-Йорку / Фото з інстаграму

"З Вербною Неділею! Щасливого Великодня! Щасливого Песаху та Щасливого Рамадану", – написала Аліна Байкова.



Аліна Байкова посвятила вербу у Нью-Йорку / Фото з інстаграму



Аліна Байкова посвятила вербу у Нью-Йорку / Фото з інстаграму