Мей Маск активно підтримує Україну. Раніше вона закликала НАТО закрити небо над Україною, зверталася до українців зі словами підтримки та просила небайдужих надіслати на рахунок НБУ кошти для гуманітарної допомоги всім українцям, які постраждали від російського вторгення.

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Окрім цього, знаменитість дуже часто одягається у вбрання від українських брендів, прославляючи наших дизайнерів на увесь світ. Демонструючи українське вбрання Мей Маск показує свою підтримку Україні.

Лише за останні кілька тижнів мама відомого винахідника Ілона Маска приміряла на собі вбрання від Marianna Senchina, the Coat, Ruslan Baginskiy, Jamemme, Bobkova, BEVZA та багатьох інших.

Мей Маск любить не лише одяг від українських дизайнерів, але й вишиванки. А арсеналі моделі – сукня-вишиванка від львівської дизайнерка Юлії Магдич, сорочка від Edelvika, а тепер знаменитість одягнула нову сукню-вишиванку від KRIS MARÁN. Виріб був оздоблений чорно-червоною вишивкою. Також сукню-вишиванку доповнив бордовий пояс.Як завжди, образ доповнила ефектна зачіска Мей Маск та насичений макіяж.

Мама Ілона Маска довершила підпис з відео у своєму інстаграмі хештегом #StandByUkraine та хештегом #SupportUkrainianDesigners. Таким чином вона підтримує українських дизайнерів.