Мэй Маск активно поддерживает Украину. Ранее она призвала НАТО закрыть небо над Украиной, обращалась к украинцам со словами поддержки и просила неравнодушных послать на счет НБУ средства для гуманитарной помощи всем пострадавшим от российского вторжения украинцам.

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Кроме этого, знаменитость очень часто одевается в наряды украинских брендов, прославляя наших дизайнеров на весь мир. Демонстрируя украинскую одежду Мэй Маск показывает свою поддержку Украине.

Только за последние несколько недель мама известного изобретателя Илона Маска примерила на себе наряды от Marianna Senchina, The Coat, Ruslan Baginskiy, Jamemme, Bobkova, BEVZA и многих других.

Мэй Маск любит не только одежду от украинских дизайнеров, но и вышиванки. А арсенали модели – платье-вышиванка от львовской дизайнер Юлии Магдич, рубашка от Edelvika, а теперь знаменитость одела новое платье-вышиванку от KRIS MARÁN. Изделие было украшено черно-красной вышивкой. Также платье-вышиванку дополнил бордовый пояс. Как всегда, образ дополнила эффектная прическа Мэй Маск и насыщенный макияж.